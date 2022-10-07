Вы еще можете спасти РФ от трагедии! Резников призвал россиян сложить оружие

Октябрь, 07 в 10:37

Украина гарантирует жизнь и безопасность российским военнослужащим, которые немедленно сложат оружие. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в видеообращении, адресованном прежде всего российским офицерам и командованию.

– Я не буду давать вам советов. Просто знайте. Украинцам не нужна российская земля – нам достаточно своей. И мы вернем ее всю. Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Но время уходит. Не упустите его, – отметил он.

В противном случае, по его словам, тысячи российских солдат погибнут, еще больше останутся без рук и ног, остальные до конца жизни будут носить клеймо насильников и убийц.

– Спросите себя – кем считают вас? Кем вы будете после этой войны для своих детей и внуков, когда они узнают правду? Как войдете в историю? Как те, кто воевал под одним знаменем с зеками? Вы останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы, – добавил Резников.

Глава Минобороны также отметил, что те, кто начал эту войну, сделают виноватыми именно военных и предадут, как уже предавали не раз.

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– Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО. Страны НАТО поставляют нам оружие. Это правда. Но бьют вас этим оружием украинские воины, — отметил он.

Резников заверил, что московские политики, которые отправили россиян на войну, сейчас находятся в странах НАТО, потому что понимают – попали в ловушку с войной и пытаются переложить ответственность.