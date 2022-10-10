РФ и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск

Октябрь, 10 в 12:16

Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск.

Об этом сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после совещания с силовиками.

— В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки РФ и РБ. Это все по нашим документам, – заявил он.

По словам Лукашенко, эта группировка будет задействована, если “уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас”. Он добавил, что основу формирования составит армия Республики Беларусь.

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Кроме этого, Лукашенко заявил, что Украина якобы “планирует нанесение ударов по Беларуси” и что на границе с Беларусью начался “процесс открытия второго фронта”.

На совещании с силовиками он заявил, что Минск предупредили якобы о “нанесении удара по Беларуси с территории Украины”. После чего самопровозглашенный президент Беларуси начал сыпать угрозы: Крымский мост им покажется цветочками, если они коснутся своими грязными руками хоть одного метра нашей территории.

Лукашенко поручил принять и разместить российских военных на территории Беларуси, а также дал поручение КГБ провести “меры антитеррористического характера”. Что он имел в виду под “мерами” — пока не понятно.

4 октября Александр Лукашенко подтвердил, что Минск участвует в войне, которую Россия ведет против Украины, но по его словам, Беларусь не отправляет своих военных в зону конфликта.

Во время массированной атаки по Украине 10 октября из Беларуси летели ударные беспилотники Shahed 136.

Источник: Белта