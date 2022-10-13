Эрдоган предложил Путину продлить зерновое соглашение

Октябрь, 13 в 18:14

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил российскому диктатору Владимиру Путину продлить действие зернового соглашения, благодаря которому появилась возможность открыть черноморские порты для экспорта украинского зерна.

– Мы полны решимости увеличить и продолжить экспорт зерна в рамках Стамбульского соглашения, – отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что действие договоренности должно касаться также перевозки российского зерна и удобрений через Турцию.

Накануне Путин заявил, что экспорт зерна и удобрений РФ не подвергается прямым санкциям Запада, однако испытывает проблемы с доступом к иностранным портам и получением страховки.

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Российский диктатор сказал, что Турция – это один из надежных маршрутов для доставки газа на территорию стран-членов Европейского Союза, предложив создать “газовый хаб”.

Иностранные издания предполагают, что агрессор Россия хочет сохранить энергетическое влияние на Европу и переправить поставки газа из поврежденного в результате взрывов трубопровода Северный поток.