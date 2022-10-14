Контртеррористическая операция в Беларуси: Лукашенко подтвердил, а КГБ отрицает

Октябрь, 14 в 15:32

В КГБ Беларуси опровергли проведение “контртеррористической операции”, а Лукашенко говорит обратное.В Комитете госбезопасности Беларуси опровергли инфрмацию МИДа, где ранее заявили о проведении в стране “контртеррористической операции”, сообщает БелТА.

– На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер, – сказал источник в КГБ.

В тоже время там уточнили, что в Беларуси проводятся “плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению”.

При этом самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, который сегодня находится Астане на саммите СНГ, подтвердил журналистам введение режима контртеррористической операции “в связи с обострением ситуации по периметру границ”.

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Он сказал, что это предусмотрено в документах о создании союзного государства.

– Это давно прописано: в связи с обострением введем режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями РФ, – сказал Лукашенко.

Похоже, у режила Лукашенко серьезные проблемы, если они не могут договориться об общей позиции.

Ранее глава белорусского МИДа Владимир Макей сообщил, что в стране введен режим контртеррористической операции.

Основанием он назвал якобы готовящиеся провокации со стороны близлежащих государств.

Джерело: БелТА