Контртеррористическая операция в Беларуси: Лукашенко подтвердил, а КГБ отрицает
В КГБ Беларуси опровергли проведение “контртеррористической операции”, а Лукашенко говорит обратное.В Комитете госбезопасности Беларуси опровергли инфрмацию МИДа, где ранее заявили о проведении в стране “контртеррористической операции”, сообщает БелТА.
– На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер, – сказал источник в КГБ.
В тоже время там уточнили, что в Беларуси проводятся “плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению”.
При этом самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, который сегодня находится Астане на саммите СНГ, подтвердил журналистам введение режима контртеррористической операции “в связи с обострением ситуации по периметру границ”.
Он сказал, что это предусмотрено в документах о создании союзного государства.
– Это давно прописано: в связи с обострением введем режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями РФ, – сказал Лукашенко.
Похоже, у режила Лукашенко серьезные проблемы, если они не могут договориться об общей позиции.
Ранее глава белорусского МИДа Владимир Макей сообщил, что в стране введен режим контртеррористической операции.
Основанием он назвал якобы готовящиеся провокации со стороны близлежащих государств.
Джерело: БелТА