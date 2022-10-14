В Беларуси ввели режим контртеррористической операции
В Беларуси введен режим контртеррористической операции.
Об этом 14 октября в интервью российскому изданию Известия заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Основанием для введения данного режима назвали “готовящиеся провокации со стороны близлежащих государств”.
— Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси, — заявил Макей.
Никаких подтверждений своим словам глава МИД Беларуси не привел.
Ранее в Telegram-канале Палаты представителей Национального собрания РБ сообщили, что в Беларуси могут разрешить силовикам не выпускать граждан за границу.
Депутаты Беларуси в первом чтении одобрили законопроект, который, среди прочего, разрешает сотрудникам КГБ ограничивать выезд из страны физическим лицам.
10 октября в МВД Украины сообщили, что проводятся активные действия по усилению подразделений на границе с Беларусью для отпора потенциально возможной агрессии.