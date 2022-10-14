Октябрь, 14 в 3:07

В Беларуси введен режим контртеррористической операции.

Об этом 14 октября в интервью российскому изданию Известия заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Основанием для введения данного режима назвали “готовящиеся провокации со стороны близлежащих государств”.

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— Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси, — заявил Макей.

Никаких подтверждений своим словам глава МИД Беларуси не привел.

Ранее в Telegram-канале Палаты представителей Национального собрания РБ сообщили, что в Беларуси могут разрешить силовикам не выпускать граждан за границу.

Депутаты Беларуси в первом чтении одобрили законопроект, который, среди прочего, разрешает сотрудникам КГБ ограничивать выезд из страны физическим лицам.

10 октября в МВД Украины сообщили, что проводятся активные действия по усилению подразделений на границе с Беларусью для отпора потенциально возможной агрессии.