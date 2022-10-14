Октябрь, 14 в 18:54

В США предупредили, что готовы ввести санкции против стран, физических и юридических лиц, которые предоставляют РФ боеприпасы или поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Об этом проинформировал заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо во время встречи представителей более 30 стран по поводу санкций против РФ.

Он напомнил, что против России уже введены беспрецедентные ограничения из-за ее жестокого и неоправданного вторжения в Украину. В частности, санкции против военно-промышленного комплекса РФ оказывают непосредственное влияние на ситуацию на поле боя.

Сейчас смотрят

Был ограничен доступ Москвы к современным технологиям и западным финансовым системам. Это притормозило способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.

По словам Адейемо, у России уже заканчивается микроэлектроника, которая критически важна для ее ВПК.

Теперь же США вводят механизм санкций против тех, кто помогает РФ в войне.

– Мы продолжаем действовать. Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпускает указания, в которых четко объясняется, что мы готовы и можем ввести санкции против людей, компаний или стран, которые снабжают боеприпасами Россию или поддерживают российский военно-промышленный комплекс, — подчеркнул Адейемо.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), а также Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США очертят действия против российского ВПК и риски для тех, кто поддерживает вторжение в Украину.

Это было первое подобное заседание по санкциям против РФ. В нем приняли участие представители стран Евросоюза, Канады и Южной Кореи.

Как отмечает американский телеканал CNN, Соединенные Штаты вместе с союзниками пытаются лишить Россию способности производить новое современное оружие. Эти усилия координируют Министерство финансов США, Пентагоном и американские разведывательные службы.

– У России заканчиваются войска, заканчиваются боеприпасы. У них заканчиваются танки и другие материалы. И то, что мы пытаемся сделать, используя санкции и экспортный контроль, это усложнить для них усиление своих войск и получение вещей, необходимых для ведения войны против Украины, – объяснил Адейем в комментарии журналистам.

По данным Вашингтона, Россия “тратит боеприпасы чрезмерными темпами”, а потому обращается за помощью к Ирану и Северной Корее. Это может быть признаком дефицита, с которым столкнулась российская оборонная промышленность на фоне западных санкций.

По данным американской разведки, Россия пытается обойти ограничения на критически важные технологии с помощью богатых олигархов и сетей подставных компаний, нацеленных на Европу и Северную Америку.

Согласно оценке национальной разведки США, западные санкции резко ограничили способность РФ пополнять запасы боеприпасов, используемых агрессором против Украины. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Россия лишилась более 6 тыс. единиц техники. Поэтому военные РФ пытаются приобрести микрочипы, двигатели и другие технологии, необходимые для создания оружия.

Источник: Министерство финансов США