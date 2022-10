Европейский Союз будет искать конкретные доказательства того, что Иран поставляет дроны-камикадзе России, которая использует их в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на полях встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

А на итоговой пресс-конференции он подтвердил, что министры сегодня рассматривали вопрос поставки иранских дронов. Сейчас идет сбор доказательств.

Он подчеркнул, что поддержка Украины остается первоочередным приоритетом ЕС. Боррель добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин проигрывает в войне, но, несмотря на это, продолжает эскалацию, в том числе удары по гражданским целям.

По его словам, сейчас союзники должны придерживаться триединой стратегии: поддерживать Украину, оказывать давление на РФ, а также преодолевать последствия полномасштабной войны.

Дмитрий Кулеба, в свою очередь, проинформировал в Twitter, что общался с европейскими коллегами, находясь в бомбоубежище. Глава МИД Украины подтвердил, что поднял вопрос дронов и призвал ввести санкции против Ирана.

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 17, 2022