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Боррель об ударах иранских дронов по Украине: ЕС собирает доказательства и готов реагировать

Юлия Соколова, редактор ленты
Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Европейский Союз будет искать конкретные доказательства того, что Иран поставляет дроны-камикадзе России, которая использует их в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на полях встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

– Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне против Украины, – Ред.)… Дискуссия по вопросу беспилотников продолжится, – сообщил Боррель перед встречей, отвечая на вопрос, могут ли грозить Ирану санкции за помощь России.

А на итоговой пресс-конференции он подтвердил, что министры сегодня рассматривали вопрос поставки иранских дронов. Сейчас идет сбор доказательств.

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– Министр Кулеба во время общения с министрами решительно осудил использование такого оружия. Мы внимательно следим за применением этих дронов. Мы собираем доказательства такого применения и будем готовы реагировать с использованием инструментов, которые есть в нашем распоряжении, — заверил Боррель.

Он подчеркнул, что поддержка Украины остается первоочередным приоритетом ЕС. Боррель добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин проигрывает в войне, но, несмотря на это, продолжает эскалацию, в том числе удары по гражданским целям.

По его словам, сейчас союзники должны придерживаться триединой стратегии: поддерживать Украину, оказывать давление на РФ, а также преодолевать последствия полномасштабной войны.

Дмитрий Кулеба, в свою очередь, проинформировал в Twitter, что общался с европейскими коллегами, находясь в бомбоубежище. Глава МИД Украины подтвердил, что поднял вопрос дронов и призвал ввести санкции против Ирана.

– Попросил о дополнительной противовоздушной обороне и поставках боеприпасов. Призвал Евросоюз ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников. Девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным, – рассказал Кулеба.

Британское издание The Guardian напоминает, что Иран неоднократно отрицал факт поставок дронов стране-агрессору РФ. Однако заявления Тегерана не убедили европейских политиков.

В частности, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал зверством использование Россией иранских дронов в центре Киева.

– То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, вероятно, используются для атаки в центре Киева. Это зверство, с которым нам нужно бороться, – заявил политик.

А глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн предположил, что Тегеран может столкнуться с новыми санкциями Евросоюза, если обвинения будут доказаны.

Как известно, утром 17 октября войска РФ совершили атаку на Киев с использованием иранских дронов-камикадзе Shahed-136 (Шахед). Погибли не менее четырех человек.

На днях появилась информация, что, помимо дронов, Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar для войны против Украины.

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США будут учитывать атаки дронов-камикадзе в Украине в принятии решений - CNN

Источник: Совет ЕС

Источники: The Guardian, Евросоюз
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