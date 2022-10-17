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Факты / Происшествия

Новый удар РФ по Киеву: что известно об атаке иранскими дронами и реакция мира

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
вибухи у Києві після атаки дронів
Фото: Getty Images

В Шевченковском районе Киева утром в понедельник, 17 октября, прозвучала серия взрывов.

Позже мер столицы Виталий Кличко подтвердил пять попаданий дронов-камикадзе из 28 летевших на Киев иранских беспилотников.

По состоянию на 15:30 известно о четырех погибших в результате разрушения жилого дома после атаки иранских дронов. Спасены 19 человек.

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Факты ICTV собрали всю информацию насчет атаки иранскими дронами столицы 17 октября и реакцию на очередное военное преступление России.

Информацию о первых взрывах в столице Виталий Кличко подтвердил около 7:00. Впоследствии он добавит, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе возник пожар в нежилом здании.

Фото: Нацполиция

В 8:20 появилась информация о двух новых взрывах в Шевченковском районе. В этот раз дрон-камикадзе поразил жилой дом, в котором произошел взрыв.

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Сразу появилась информация о 18 спасенных людях. Сначала сообщалось, что двое жителей остаются под завалами.

Фото: Виталий Кличко

В 11:30 Кличко сообщил, что из-под завалов извлекли тело погибшей женщины. Также среди погибших молодая пара, ожидавшая рождения ребенка. Около 16:00 из-под завалов достали тело четвертого погибшего.

Сообщалось, что один из дронов-камикадзе правоохранители сбили из стрелкового оружия.

Также из-под завалов спасатели достали кота, который принадлежал погибшей жительнице разрушенного дома.

В целом тревога, объявленная на время атаки десятков иранских дронов-камкадзе по Киеву, длилась с 06:23 до 09:31.

Какова реакция Украины?

Президент Владимир Зеленский показал последствия попадания в жилой дом в Киеве и подчеркнул, что врагу не удастся нас сломать.

— Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом.

Враг может ударить по нашим городам, но нас сломить не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас ждет победа, – написал президент.

 

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на фоне нанесенного Россией массированного удара дронами и ракетами по украинским городам российский диктатор Владимир Путин не может сидеть за одним столом с лидерами G20.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС ввести санкции против властей Ирана, поддерживающих кремлевский режим.

— Я, пожалуй, первый министр иностранных дел, обратившийся к Совету министров иностранных дел стран ЕС из бомбоубежища из-за сирены воздушной тревоги. Попросил дополнительную противовоздушную оборону и поставку боеприпасов.

Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России дронов. Девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным, – написал он.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к миссии Ирана в ООН и обнародовал доказательства ударов по Киеву иранскими дронами Shahed-136.

— Участвует ли ваше правительство в войне России против Украины и почему убивает мирных жителей в Киеве? Как это согласуется? — спросил Кислица, тегнув официальный аккаунт представительства Ирана в ООН.

Как реагируют в мире?

Сегодня в Люксембурге проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС. Среди обсуждений новые атаки РФ по Киеву и другим городам Украины, а также причастность Ирана к ним.

— Направляюсь на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Мы, в частности, обсудим Иран и агрессию России против Украины, и новые атаки сегодня утром в Киеве и других городах. Решения будут приняты, — написала глава МИД Франции Катрин Колонна в Twitter.

США осудили новые атаки РФ. Американское посольство в Киеве назвало очередные атаки России против мирных жителей и гражданской инфраструктуры “отчаянными и позорными”.

Некоторые министры иностранных дел ЕС в понедельник призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне РФ против Украины.

— Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне в Украине. — Ред.), — заявил глава дипломатии Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что ЕС должен решительно отреагировать на новые атаки на Киев.

— То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, вероятно, используются для атаки в центре Киева, это зверство, — сказал Кофод.

Он добавил, что ЕС должен предпринять “конкретные шаги” в ответ на это, а также на жесткие меры, которые Тегеран принимает против протестующих на дому.

Иран снова отрицает передачу дронов

Во время еженедельной пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, 17 октября, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани по-прежнему отрицает передачу Тегераном беспилотников для РФ.

— Опубликованная новость о том, что Иран предоставил России беспилотники, имеет политические амбиции и распространяется по западным источникам, — сказал Канаани.

Он добавил, что Иран якобы “не передавал” оружие “ни одной” из сторон, ведущей войну.

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