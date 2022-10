Новый удар РФ по Киеву: что известно об атаке иранскими дронами и реакция мира

Октябрь, 17 в 17:38

В Шевченковском районе Киева утром в понедельник, 17 октября, прозвучала серия взрывов.

Позже мер столицы Виталий Кличко подтвердил пять попаданий дронов-камикадзе из 28 летевших на Киев иранских беспилотников.

По состоянию на 15:30 известно о четырех погибших в результате разрушения жилого дома после атаки иранских дронов. Спасены 19 человек.

Факты ICTV собрали всю информацию насчет атаки иранскими дронами столицы 17 октября и реакцию на очередное военное преступление России.

AFP’s @YasuyoshiChiba captured the moment a drone approached to attack Kyiv, and the immediate aftermath of the strikes pic.twitter.com/9Sd1mxgLku — AFP News Agency (@AFP) October 17, 2022

Информацию о первых взрывах в столице Виталий Кличко подтвердил около 7:00. Впоследствии он добавит, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе возник пожар в нежилом здании.

В 8:20 появилась информация о двух новых взрывах в Шевченковском районе. В этот раз дрон-камикадзе поразил жилой дом, в котором произошел взрыв.

Сразу появилась информация о 18 спасенных людях. Сначала сообщалось, что двое жителей остаются под завалами.

В 11:30 Кличко сообщил, что из-под завалов извлекли тело погибшей женщины. Также среди погибших молодая пара, ожидавшая рождения ребенка. Около 16:00 из-под завалов достали тело четвертого погибшего.

Сообщалось, что один из дронов-камикадзе правоохранители сбили из стрелкового оружия.

Ще один ранок понеділка у Києві. Патрульна поліція збиває іранський дрон. pic.twitter.com/6A0MpGlSFC — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) October 17, 2022

Также из-под завалов спасатели достали кота, который принадлежал погибшей жительнице разрушенного дома.

В целом тревога, объявленная на время атаки десятков иранских дронов-камкадзе по Киеву, длилась с 06:23 до 09:31.

Какова реакция Украины?

Президент Владимир Зеленский показал последствия попадания в жилой дом в Киеве и подчеркнул, что врагу не удастся нас сломать.

— Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломить не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас ждет победа, – написал президент.

Переглянути цей допис в Instagram

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на фоне нанесенного Россией массированного удара дронами и ракетами по украинским городам российский диктатор Владимир Путин не может сидеть за одним столом с лидерами G20.

Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край ru-лицемірству. Рф має бути вигнана з усіх майданчиків. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС ввести санкции против властей Ирана, поддерживающих кремлевский режим.

— Я, пожалуй, первый министр иностранных дел, обратившийся к Совету министров иностранных дел стран ЕС из бомбоубежища из-за сирены воздушной тревоги. Попросил дополнительную противовоздушную оборону и поставку боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России дронов. Девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным, – написал он.

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 17, 2022

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к миссии Ирана в ООН и обнародовал доказательства ударов по Киеву иранскими дронами Shahed-136.

— Участвует ли ваше правительство в войне России против Украины и почему убивает мирных жителей в Киеве? Как это согласуется? — спросил Кислица, тегнув официальный аккаунт представительства Ирана в ООН.

.@Iran_UN is official Twitter account of Permanent Mission of Iran to UN. Contact the mission of Iran & put a direct question: Does your Government & why engage in russia’s war against Ukraine & killing civilians in Kyiv? How does it reconcile with this? https://t.co/sp12hwDNAh pic.twitter.com/b52UbgrgbM — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 17, 2022

Как реагируют в мире?

Сегодня в Люксембурге проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС. Среди обсуждений новые атаки РФ по Киеву и другим городам Украины, а также причастность Ирана к ним.

— Направляюсь на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Мы, в частности, обсудим Иран и агрессию России против Украины, и новые атаки сегодня утром в Киеве и других городах. Решения будут приняты, — написала глава МИД Франции Катрин Колонна в Twitter.

En route pour la réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne à Luxembourg. Nous traiterons notamment de l’#Iran et de l’agression de la #Russie contre l’#Ukraine, à nouveau ce matin sur #Kiev et d’autres villes.

Des décisions seront prises. pic.twitter.com/MqoVjVb2Kg — Catherine Colonna (@MinColonna) October 17, 2022

США осудили новые атаки РФ. Американское посольство в Киеве назвало очередные атаки России против мирных жителей и гражданской инфраструктуры “отчаянными и позорными”.

More desperate and reprehensible Russian attacks this morning against civilians and civilian infrastructure. We admire the strength and resilience of the Ukrainian people. We will stand with you for as long as it takes. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 17, 2022

Некоторые министры иностранных дел ЕС в понедельник призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне РФ против Украины.

— Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне в Украине. — Ред.), — заявил глава дипломатии Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что ЕС должен решительно отреагировать на новые атаки на Киев.

— То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, вероятно, используются для атаки в центре Киева, это зверство, — сказал Кофод.

Он добавил, что ЕС должен предпринять “конкретные шаги” в ответ на это, а также на жесткие меры, которые Тегеран принимает против протестующих на дому.

Иран снова отрицает передачу дронов

Во время еженедельной пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, 17 октября, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани по-прежнему отрицает передачу Тегераном беспилотников для РФ.

— Опубликованная новость о том, что Иран предоставил России беспилотники, имеет политические амбиции и распространяется по западным источникам, — сказал Канаани.

Он добавил, что Иран якобы “не передавал” оружие “ни одной” из сторон, ведущей войну.