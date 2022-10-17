Польша будет одной из стран, где будет действовать тренировочная миссия ЕС для ВСУ

Октябрь, 17 в 12:33

Польша будет одной из стран, где будут проходить обучение украинские военные в рамках новой тренировочной миссии Европейского Союза.

Об этом в ходе общения со СМИ сказал верховный представитель ЕС по иностранным вопросам Жозеп Боррель.

— Безусловно, миссия не будет размещаться непосредственно в Украине, а в соседних с Украиной странах. Польша, конечно, одна из них, – сказал дипломат.

Боррель заверил, что ЕС найдет способ и дальше финансировать оружие для Украины, отвечая на вопросы корреспондента, что у Европейского фонда поддержки мира возникли проблемы.

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— Денег достаточно, не беспокойтесь о деньгах, — ответил Жозеп Боррель.

Сегодня, 17 октября, в Люксембурге проходит встреча высших дипломатов ЕС, главной темой которой является учебная миссия для украинских войск.

Ожидается, что министры иностранных дел блока утвердят $500 млн дополнительного финансирования для поставок вооружений Киеву, а также схему обучения 15 тис. солдат, начиная с ноября.

Издание DW отмечает, что правительство Германии подтвердило, что будет занимать ведущую позицию в таких учениях, поскольку уже руководило подобной миссией в последние месяцы. Также сообщается, что учения будут проходить в Германии и Польше.