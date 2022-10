Послы стран Европейского Союза в Брюсселе договорились о создании военной миссии по обучению украинских военных.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По словам Йозвяка, миссия должна быть одобрена министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 17 октября, и должна начать действовать как можно быстрее.

EU ambassadors today agreed to set up an EU Military

Assistance Mission for #Ukraine with HQs in Germany and Poland. should be greenlighted by EU foreign ministers on Monday and get off the ground as soon as possible. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 12, 2022