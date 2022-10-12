Октябрь, 12 в 18:41

Послы стран Европейского Союза в Брюсселе договорились о создании военной миссии по обучению украинских военных.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

– Послы ЕС ись о создании военной миссии помощи Украине со штаб-квартирами в Германии и Польше, – написал он.

По словам Йозвяка, миссия должна быть одобрена министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 17 октября, и должна начать действовать как можно быстрее.

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EU ambassadors today agreed to set up an EU Military

Assistance Mission for #Ukraine with HQs in Germany and Poland. should be greenlighted by EU foreign ministers on Monday and get off the ground as soon as possible. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 12, 2022

Ранее стало известно, что за два года ЕС планирует провести обучение для тысяч украинских военных.

В Польше солдат будут обучать защите от кибероружия и оружия массового уничтожения, медицинским навыкам, среди прочего – противовоздушная оборона и применение артиллерии.

В учебном центре в Германии, вероятно, будут созданы специальные учебные подразделения по разминированию или тактической подготовке.