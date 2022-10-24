ЕС удалось успешно достичь энергетической независимости от России — Еврокомиссар

Октябрь, 23 в 21:49

Европейскому Союзу удалось успешно добиться энергетической независимости от страны-агрессора Российской Федерации.

Об этом заявил Европейский комиссар по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретон в комментарии французским журналистам.

По его словам, Евросоюз был зависим от РФ, однако теперь страны-члены ЕС полностью избавились от зависимости от российского газа.

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– Сегодня мы полностью отделены от российского газа. Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от России. Мы зависели на 40%, а сейчас всего на 7%, — отметил он.

Бретон обратил внимание, что в начале полномасштабной войны России против Украины прогнозировалось, что ЕС не сможет достичь энергонезависимости от РФ вплоть до 2027 года.

По мнению Еврокомиссара, Россия больше не является надежным партнером, а Европа смогла заменить 155 млрд куб. м газа благодаря другим источникам, однако его стоимость увеличилась.

Источник: RTL