Белый дом отверг призывы группы конгрессменов начать прямые переговоры с РФ – WP
Группа из 30 членов Конгресса США от Демократической партии в понедельник, 24 октября, направила президенту Джо Байдену письмо, в котором призвала изменить стратегию в отношении Украины и начать прямые переговоры с Россией.
Это первый случай, когда от Байдена требуют сменить политику в отношении войны в Украине, причем соратники по партии, пишет The Washington Post.
Письмо подготовила Прамила Джаяпала, представляющая в нижней палате парламента штат Вашингтон. Либералы-демократы призывают Байдена сочетать беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, с “упреждающим дипломатическим толчком”, удвоив усилия по поиску “реалистичных рамок для прекращения огня”.
Это обращение раскритиковала другая часть демократов, после чего Джаяпала выступила с заявлением, заверив, что они по-прежнему поддерживают Украину.
В Белом доме и Госдепартаменте США обращение конгрессменов отвергли, дав понять, что Байден идею прямых переговоров с РФ не поддерживает, то есть — что переговоры без участия Украины невозможны.
В частности, представитель Белого дома Джон Кирби, отвечая на письмо законодателей, сказал, что администрация “ценит их очень вдумчивую озабоченность”, но повторил, что украинцы должны играть центральную роль в любых дипломатических инициативах.
– Мы не собираемся вести переговоры с российским руководством без участия украинцев, подытожил он.
Источник: The Washington Post