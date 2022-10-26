Демократы отозвали письмо Байдену с призывом к прямым переговорам с РФ

Октябрь, 25 в 23:03

Группа из 30 представителей левого крыла Демократической партии США отозвала письмо президенту Джо Байдену с призывом пересмотреть политику в отношении Украины и начать прямые переговоры с Россией.

Об этом говорится в заявлении главы левой фракции демократов в Палате представителей Прамили Джаяпал.

Она отметила, что письмо было составлено еще несколько месяцев назад, а сотрудники выпустили его без проверки.

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– Как глава фракции, я беру на себя ответственность за это. Из-за времени выпуска наше сообщение некоторые расценивают как эквивалентное недавнему заявлению лидера республиканцев Кевина Маккарти, который угрожал прекратить помощь Украине, если республиканцы победят на выборах, — заявила она.

По ее словам, создалось ошибочное впечатление, будто демократы, которые “решительно и единодушно поддерживали каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи для украинского народа”, как-то связаны с республиканцами, которые хотят уменьшить поддержку нашему государству.

Отзыв письма состоялся на следующий день после того, как оно вызвало “ожесточенное сопротивление” со стороны многих демократов, а также со стороны украинских официальных лиц, утверждавших, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным нереальны.

Напомним, в понедельник, 24 октября, левые демократы призвали Байдена объединить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Украине, с “дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня”.