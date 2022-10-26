Сенат Польши признал власть РФ террористическим режимом

Октябрь, 26 в 17:01

Сенат Польши признал власть Российской Федерации террористическим режимом.

За соответствующую резолюцию в среду, 26 октября, проголосовали все присутствующие сенаторы.

В документе отмечается, что сегодня Украина является важнейшим местом, защищающим демократию и свободу в то время, когда российские военные терроризируют, убивают и пытают мирных жителей.

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— Европейцы верили, что им никогда не грозит геноцид и военные преступления. Тем временем Путин и его аппарат насилия вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов. Поэтому Россию нужно победить и лишить способности ставить под опасность собственных соседей. Сенат Республики Польша в очередной раз решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство Российской Федерации террористическим режимом, — говорится в резолюции.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к международному сообществу поддержать Международный уголовный суд в расследовании виновных в преступлениях в Украине.

Напомним, что ранее парламент Эстонии признал Россию государством-спонсором терроризма.

Фото: Senat RP

Источник: Polskie Radio