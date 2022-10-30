Октябрь, 30 в 11:11

Выход РФ из зерновой сделки, для которого она придумала формальный повод – якобы атака дронов на корабли Черноморского флота в оккупированном Севастополе, на самом деле ничего не изменил для Украины. Как сказал президент Владимир Зеленский, страна-агрессор приняла это решение еще в сентябре, о чем свидетельствует очередь судов в Черном море.

Более того, в Мининфраструктуры заверили, что Украина не собирается останавливать экспорт зерна и в дальнейшем будет отгружать агропродукцию для обеспечения продовольствием миллионов людей в странах Африки, Азии и Европы.

В ООН, которая является одним из трех подписантов соглашения, заявили, что находятся на связи с российскими властями.

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Как в мире реагируют на решение России – Факты ICTV собрали комментарии западных политиков.

В частности, в Евросоюзе призвали Россию отменить свое решение.

– Решение России приостановить участие в Черноморском соглашении ставит под угрозу основной путь экспорта зерна и удобрений, крайне необходимых для решения глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины, – подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine. The EU urges Russia to revert its decision. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022

В Великобритании, которую РФ также обвинила в якобы нападении на корабли Черноморского флота, удивлены решением Кремля, поскольку “зерновая инициатива ООН важна для глобальной продовольственной безопасности”.

Именно поэтому, по словам главы британского МИД Джеймса Клеверли, Россия должна позволить экспортировать зерно голодающим в мире.

The UN Black Sea Grain Initiative is instrumental to global food security. Russia should allow grain exports to reach the world’s hungry. — James Cleverly???????? (@JamesCleverly) October 29, 2022

В администрации президента США Джо Байдена считают, что такими шагами Россия просто превращает продовольствие в оружие.

– Россия снова пытается использовать начатую ею войну как повод для превращения продовольствия в оружие, непосредственно влияющего на нуждающиеся страны и мировые цены на продовольствие, а также обостряет и без того ужасные гуманитарные кризисы и отсутствие продовольственной безопасности, – заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адриенна Уотсон.

В то же время официальные заявления Литвы обращены непосредственно к странам Запада. В частности, глава МИДа страны Габриелюс Ландсбергис считает, что в ответ на шантаж Москвы необходимо организовать военное сопровождение судов с украинским зерном.

– Переговоры с Россией не работают. Путин нарушает сделки и шантажирует всех нас. Если он продолжит ставить под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить перевозку с помощью военных сопровождений. Давайте обойдем шантаж, – написал литовский дипломат в Twitter.

Negotiating with Russia doesn’t work. Putin breaks agreements and blackmails all of us.

If he continues to jeopardise Ukraine’s grain exports, the free world must unite to safeguard shipping with military escorts. Let’s bypass the blackmail. — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) October 29, 2022

Фото: Міністерство інфраструктури