Выход РФ из зерновой сделки, для которого она придумала формальный повод – якобы атака дронов на корабли Черноморского флота в оккупированном Севастополе, на самом деле ничего не изменил для Украины. Как сказал президент Владимир Зеленский, страна-агрессор приняла это решение еще в сентябре, о чем свидетельствует очередь судов в Черном море.

Более того, в Мининфраструктуры заверили, что Украина не собирается останавливать экспорт зерна и в дальнейшем будет отгружать агропродукцию для обеспечения продовольствием миллионов людей в странах Африки, Азии и Европы.

В ООН, которая является одним из трех подписантов соглашения, заявили, что находятся на связи с российскими властями.

Как в мире реагируют на решение России – Факты ICTV собрали комментарии западных политиков.

В частности, в Евросоюзе призвали Россию отменить свое решение.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.

The EU urges Russia to revert its decision.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022