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В администрации президента США считают, что решение России приостановить участие в соглашении по экспорту зерна при посредничестве Организации Объединенных Наций “превращает продовольствие в оружие”.

Об этом 29 октября заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адриенна Уотсон.

— Любые разговоры России о срыве этого критически важного экспорта зерна по сути являются заявлением о том, что люди и семьи во всем мире должны платить больше за еду или голодать, — сказала она.

Уотсон добавила, что Россия пытается превратить продовольствие в оружие.

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— Россия снова пытается использовать начатую ею войну как повод для превращения продовольствия в оружие, что непосредственно влияет на нуждающиеся страны и мировые цены на продовольствие, а также обостряет и без того ужасные гуманитарные кризисы и отсутствие продовольственной безопасности, — говорится в заявлении.

Она назвала тот прогресс, который был достигнут в период работы черноморского зернового коридора “огромным успехом”, поэтому он должен быть продолжен.

Ранее Россия заявила, что прекращает участие в зерновой сделке, по которой было принято решение об экспорте украинского зерна из морских портов Украины. На такой шаг Кремль пошел после атак беспилотников на оккупированный Севастополь, в чем Минобороны и МИД РФ обвинили Украину и Британию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия приняла решение сорвать зерновое соглашение еще в сентябре.

Соглашение было подписано в июле, после месяцев переговоров. Представители Украины и России подписали соглашение при посредничестве ООН и Турции. Россия пообещала разблокировать порты на Черном море, чтобы обеспечить безопасный проход зерна и масличных культур — одних из важнейших экспортных товаров Украины.