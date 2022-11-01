Эрдоган выразил уверенность, что вопрос “зерновой сделки” решится положительно
Вопрос продления действия зернового соглашения для перевозки украинской агропродукции через Черное море может быть решен положительно.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает Директорат по коммуникациям администрации.
— Выражаем уверенность, что сотрудничество, ориентированное на решение этого вопроса, как и во многих других вопросах, будет налажено. Президент Эрдоган подчеркнул, что в случае разрешения зернового кризиса через конструктивный подход будут поощрены шаги, необходимые для возвращения к переговорам, — говорится в сообщении.
В Директорате по коммуникациям администрации президента Турции отметили, что во время переговоров они обсудили региональные вопросы, в частности, последние события в полномасштабной войне, развязанной Российской Федерацией против Украины.
По словам Эрдогана, Турция в дальнейшем будет принимать необходимые меры со всеми сторонами для решения проблем в рамках Стамбульского соглашения для продолжения поставок украинского зерна и агропродукции.