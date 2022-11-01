Эрдоган выразил уверенность, что вопрос “зерновой сделки” решится положительно

Ноябрь, 01 в 20:40

Вопрос продления действия зернового соглашения для перевозки украинской агропродукции через Черное море может быть решен положительно.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает Директорат по коммуникациям администрации.

— Выражаем уверенность, что сотрудничество, ориентированное на решение этого вопроса, как и во многих других вопросах, будет налажено. Президент Эрдоган подчеркнул, что в случае разрешения зернового кризиса через конструктивный подход будут поощрены шаги, необходимые для возвращения к переговорам, — говорится в сообщении.

В Директорате по коммуникациям администрации президента Турции отметили, что во время переговоров они обсудили региональные вопросы, в частности, последние события в полномасштабной войне, развязанной Российской Федерацией против Украины.

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По словам Эрдогана, Турция в дальнейшем будет принимать необходимые меры со всеми сторонами для решения проблем в рамках Стамбульского соглашения для продолжения поставок украинского зерна и агропродукции.