Ноябрь, 02 в 18:35

2 ноября Совет министров Польши принял постановление о строительстве в стране крупных атомных электростанций. Первая АЭС будет построена на основе американской технологии реакторов AP1000.

Об этом сообщается на сайте правительства Польши.

Как заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва, выбор американской технологии укрепит энергетическую безопасность Польши и даст импульс развитию экономики страны.

Сейчас смотрят

Война России против Украины и сопутствующие действия экономического и гибридного характера ставят перед энергетикой Европы очень серьезные проблемы, отмечают в польском правительстве.

— Польша никогда не была так близка к строительству атомной электростанции, как сегодня, — сказала министр.

Строительство первой польской АЭС начнется в 2026 году, а в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции, отметила Анна Москва.

Кроме того, Совет министров Польши посчитал необходимым ускорить подготовку к строительству второй крупной АЭС. О технологиях пока не сообщают.

— Строительство крупных атомных электростанций в Польше позволит снизить цены на электроэнергию при одновременном учете интересов конечных пользователей, — отметила министр Анна Москва.

Напомним, что в сентябре 2021 года в Польше объявили о планах по строительству шести реакторов до 2040 года.