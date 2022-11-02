Польша в 2026 году начнет строительство первой АЭС — министр
2 ноября Совет министров Польши принял постановление о строительстве в стране крупных атомных электростанций. Первая АЭС будет построена на основе американской технологии реакторов AP1000.
Об этом сообщается на сайте правительства Польши.
Как заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва, выбор американской технологии укрепит энергетическую безопасность Польши и даст импульс развитию экономики страны.
Война России против Украины и сопутствующие действия экономического и гибридного характера ставят перед энергетикой Европы очень серьезные проблемы, отмечают в польском правительстве.
— Польша никогда не была так близка к строительству атомной электростанции, как сегодня, — сказала министр.
Строительство первой польской АЭС начнется в 2026 году, а в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции, отметила Анна Москва.
Кроме того, Совет министров Польши посчитал необходимым ускорить подготовку к строительству второй крупной АЭС. О технологиях пока не сообщают.
— Строительство крупных атомных электростанций в Польше позволит снизить цены на электроэнергию при одновременном учете интересов конечных пользователей, — отметила министр Анна Москва.
Напомним, что в сентябре 2021 года в Польше объявили о планах по строительству шести реакторов до 2040 года.