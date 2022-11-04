Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО – Столтенберг
Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО, поэтому генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг призывает Турцию ратифицировать соответствующий протокол.
Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
– Очевидно, что Финляндия и Швеция выполнили условия меморандума, обязались осуществлять долгосрочное партнерство с Турцией, – подчеркнул он.
Столтенберг отметил, что Швеция и Финляндия очень сильно увеличили сотрудничество с Турцией в сфере контртерроризма, в частности, был создан новый механизм координации, действующий на постоянной основе.
В то же время Швеция намерена усилить ответственность за финансирование терроризма и принять законопроект о запрете участия в соответствующих преступных организациях.
Генсек считает, что полноценное вступление Финляндии и Швеции сделает НАТО более сильным, а граждан стран еще более защищенными.