Зеленский и премьер Чехии Фиала подписали совместную декларацию о членстве Украины в НАТО

Октябрь, 31 в 19:56

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

Церемония подписания прошла в Мариинском дворце в понедельник, 31 октября.

Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в НАТО.

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Как отметил Владимир Зеленский, это первый документ, который Украина подписывает с целью ускорения евроатлантической интеграции.

— Мы зафиксировали эту декларацию, которая будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только позволят условия, – сказал президент.

В декларации отдельно отмечено намерение Чехии продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки Украине.

Зеленский поблагодарил чешских друзей Украины и лично премьер-министра Петра Фиалу за лидерство в вопросе евроатлантической интеграции нашего государства.

— Будем работать, чтобы такие совместные декларации были подписаны и с другими государствами — членами НАТО, — отметил президент.