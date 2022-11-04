Ноябрь, 04 в 17:37

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай повлиять на РФ и вынудить страну-агрессора прекратить полномасштабную войну против Украины.

Такое заявление он сделал во время визита в Китай, на совместном брифинге с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине.

Шольц отметил, что захватническое вторжение РФ в Украину вернуло войну на европейский континент. Канцлер добавил, что своим нападением на суверенное соседнее государство российский диктатор Владимир Путин не только нарушил международное право, но и подверг сомнению международный порядок.

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Шольц напомнил, что в этой войне Россия спровоцировала рост мировых цен на продовольствие и энергоносители. И это особенно сказывается на самых бедных странах мира.

В связи с этим канцлер ФРГ напомнил о роли, которую мог бы сыграть Китай в этой ситуации.

– Китай – большая и влиятельная страна. Как глобальный политический актер и постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай отвечает за мир во всем мире. Я сказал главе КНР Си (Цзиньпину, – Ред.) о важности того, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию. Речь идет о соблюдении принципов Устава ООН, с которыми все мы согласны: таких как суверенитет и территориальная целостность каждой страны, которые также важны для Китая. РФ должна немедленно прекратить свою агрессию, от которой ежедневно страдают мирные украинцы, и уйти из Украины, — подчеркнул Шольц, начавший выступление именно с темы войны.

По словам канцлера Германии, он и глава КНР согласились с тем, что угрозы ядерным оружием, которые раздаются от Кремля, безответственны и чрезвычайно опасны. Шольц отметил, что РФ пересечет “красную линию”, если применит это оружие.

Он также напомнил, что мировое сообщество не восприняло псевдореферендумы, организованные РФ на временно оккупированных украинских территориях, и попытку Кремля их аннексировать.

Шольц призвал главу РФ не выходить из зернового соглашения, в рамках которого происходит экспорт зерновых из Украины.

– Голод не должен становиться оружием, – заявил немецкий политик.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян был более сдержан в своих заявлениях и назвал войну в Украине “кризисом”, выразив надежду, что “он скоро завершится”.

– Мы действительно не можем позволить себе дальнейшую эскалацию. Мы предполагаем, что сможем убедить заинтересованные стороны провести мирные переговоры. В конце концов, мы не хотим, чтобы мир и региональная стабильность были нарушены или пошатнулись, — заявил китайский политик, не упомянув, что причиной этого является агрессия РФ.

Ли Кэцян добавил, что Китай не хочет нарушения международного производства и цепочек снабжения. Кроме того, он признал, что Пекин и Берлин имеют разные подходы ко многим вопросам.

Источник: Сайт федерального канцлера Германии Олафа Шольца