Активность российской и китайской разведок резко выросла – Германия

Октябрь, 30 в 15:24

Германия в последнее время неоднократно фиксировала рост активности иностранной разведки на своей территории. В том числе, речь идет о спецслужбах России и Китая, пишет DW.

– Управляемые на государственном уровне разведслужбы используют все имеющиеся у них средства, чтобы получить информацию, усилить свое влияние и реализовать интересы своих стран, – сказала президент MAD Мартина Розенберг.

По ее словам, в Германии неоднократно фиксировали попытки слежки за объектами, которые принадлежат Вооруженным силам ФРГ.

Речь идет, в частности, об учебных центрах, где проходят подготовку украинские военные.

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Очередной инцидент произошел в ночь на 1 октября на полигоне Вильдфлекен. Президент MAD рассказала, что неизвестные беспилотники не единожды пересекали воздушную границу Баварии.

Согласно данным немецкого Минобороны, в конце августа российские спецслужбы пытались следить за тем, как украинские воины обучаются обращаться с западными системами вооружений в Германии.

MAD тогда зафиксировала подозрительные транспортные средства вблизи городов Идар-Оберштайн и Графенвер, где находятся сервисный, санитарный и мобилизационный центры Бундесвера.