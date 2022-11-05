Ноябрь, 04 в 22:06

Глава Китая Си Цзиньпин сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что выступает против применения ядерного оружия в Европе.

Как сообщает агентство Bloomberg, это заявление стало наиболее прямым высказыванием китайского лидера о необходимости не допустить эскалации в войне РФ против Украины.

Во время первых личных переговоров с Шольцем в пятницу в Пекине Си Цзиньпин призвал мировое сообщество “отбросить угрозу ядерного оружия” и выступить против ядерной войны, чтобы предотвратить “кризис на Евразийском континенте”.

Сейчас смотрят

– Ядерного кризиса в Евразии нужно избежать… Мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы способствовать мирному урегулированию войны в Украине. При этом применение или угроза применения ядерного оружия должны быть отвергнуты, — подчеркнул Си Цзиньпин, слова которого цитирует министерство иностранных дел КНР.

Он также упомянул о необходимости стабильности цепочек поставок продовольствия и энергоносителей, которые были нарушены из-за вторжения РФ.

По итогам переговоров Олаф Шольц подтвердил, что на них, среди прочего, речь шла о ядерных угрозах Кремля.

– Мы с главой КНР Си (Цзиньпинем, – Ред.) согласны: ядерные угрозы безответственны и чрезвычайно опасны. Применив ядерное оружие, Россия пересечет линию, совместно начертанную международным сообществом, – заявил Шольц.

Как отмечает Bloomberg, заявление Си Цзиньпина посылает четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что ядерные угрозы являются красной линией для Китая. Это дает Пекину определенную общую позицию с официальным Брюсселем.

Как известно, китайский лидер объявил о “безграничной дружбе” между Китаем и Россией в преддверии вторжения российских войск в Украину. Это побудило Европу пересмотреть риски безопасности, связанные с расширением экономических связей с КНР.

– Замечания Си здесь недвусмысленны, как против использования, так и против угроз применения ядерного оружия. Это может быть истолковано как очень важный месседж, – заявил в комментарии агентству Джозеф Грегори Махони, профессор политологии в Восточнокитайском педагогическом университете в Шанхае.

На днях в Белом доме заявили, что США не видят признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия.

Источник: Сайт федерального канцлера Германии Олафа Шольца, МИД Китая