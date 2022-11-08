Белый дом обещает Украине поддержку, несмотря на любые результаты выборов в Конгресс США
Поддержка Соединенными Штатами Украины будет непреклонной и непоколебимой, какими бы ни были результаты промежуточных выборов в Конгресс США.
Об этом на брифинге заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она напомнила слова советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, который еще во время своего визита в Киев подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину. И помощь эта будет касаться безопасности, экономики и в области прав человека.
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— Члены Конгресса — республиканцы и демократы — четко заявили о нашей неизменной поддержке Украины, — подчеркнула Карин Жан-Пьер.
Источник: White House