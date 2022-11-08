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В Белом доме заверили, что не ведут конфиденциальных переговоров с РФ по Украине

Марта Бондаренко, редактор ленты
білий дім сша
Фото: Dreamstime

В Белом доме отрицают, что Вашингтон ведет конфиденциальные беседы с российскими представителями относительно деэскалации войны в Украине.

Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так, журналист спросил, правда ли, что помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы вел конфиденциальные беседы с высокопоставленными помощниками в России относительно деэскалации войны в Украине.

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В ответ Карин Жан-Пьер заявила, что не владеет информацией о каких-то конкретных разговорах. Но она отметила, что в течение последних нескольких месяцев велись переговоры о снижении рисков в отношениях между США и Россией.

Белый дом продолжает придерживаться своего основного принципа — ничего об Украине без Украины.

— Вы слышали, как президент ранее говорил об этом. Вы слышали — он написал об этом в статье, — отметила Карин Жан-Пьер.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет тайные переговоры с помощником Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Разговоры якобы касались снижения риска эскалации между США и РФ, а не обсуждения войны в Украине.

Источник: The White House

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