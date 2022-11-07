В Иране внутренний конфликт из-за поставок РФ беспилотников для войны против Украины

Ноябрь, 07 в 17:50

В Иране разгорелся внутренний конфликт по поводу поставок в Россию беспилотников, которые Кремль впоследствии использует против Украины в развязанной им войне.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что видный консервативный священнослужитель и главный редактор газеты Исламская республика Масих Мохаджери заявил, что Россия является явным агрессором в войне, и поставки должны быть прекращены.

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Бывший посол Ирана в Москве также намекнул, что министерство иностранных дел, возможно, держали в неведении как Кремль, так и иранские военные.

Иран более двух месяцев отрицал, что продал России беспилотники, несмотря на то, что они использовались для поражения электростанций и гражданской инфраструктуры Украины. Однако на выходных Тегеран заявил, что поставил небольшое количество беспилотников до начала войны . Это объяснение было опровергнуто как Украиной, так и США.

Спор вокруг беспилотников отражает более широкие внешнеполитические дебаты в Тегеране о рисках развития тесных связей с Москвой. Необычно также и то, что критику иранского правительства возглавляет консервативный священнослужитель и редактор газеты.

В комментариях, подхваченных другими иранскими газетами, Масих Мохаджери на первой полосе газеты Джомхури э Ислами подчеркнул три вещи, которые должно было сделать правительство: посоветовать стороне, развязавшей войну, то есть России, соблюдать международные правила, запрещающие посягательство на территорию других стран; заявить России в начале войны, что она не имеет права использовать в Украине беспилотники, которые предоставил Иран; поддерживать более тесные отношения с пострадавшей страной.