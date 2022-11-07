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Чтобы снизить риск эскалации: Салливан ведет непубличные переговоры с помощниками Путина

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
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Чтобы снизить риск эскалации: Салливан ведет непубличные переговоры с помощниками Путина
Фото: Getty Images

В течении последних месяцев у советника президента США Джейка Салливана были конфиденциальные беседы с главными помощниками российского диктатора Владимира Путина.

По информации СМИ, он пытался предостеречь Россию от применения ядерного или другого оружия массового поражения. Салливан общался с российской стороной не для обсуждения путей урегулирования войны.

Разговоры были направлены на то, чтобы снизить риск эскалации и держать каналы связи открытыми.

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— Салливан общался с Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней политике. Также он говорил со своим прямым коллегой в российском правительстве Николаем Патрушевым, — пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пояснили в Белом доме, поддержка определенного уровня контактов с РФ необходима для достижения определенных интересов национальной безопасности.

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По словам нескольких официальных лиц США, Джейк Салливан известен тем, что настаивает на  необходимости установления линии связи с Россией.

Хотя другие высокопоставленные политики иного мнения. Они полагают, что переговоры в нынешних дипломатических и военных условиях не будут плодотворными.

Источник: The Wall Street Journal
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