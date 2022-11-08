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Зеленский встретился с членом Кабинета президента США: о чем говорили

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленский встретился с членом Кабинета президента США: о чем говорили
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с постоянной представительницей США при ООН и членом Кабинета американского президента Линдой Томас-Гринфилд в Киеве сегодня, 8 ноября.

Среди обсуждаемых тем – ситуация на фронте и ракетный террор российской армии, в результате которых повреждено до 40% энергосистемы Украины. Поэтому необходима защита неба и создание воздушного щита для избежания дальнейших ударов по критической инфраструктуре.

— Обсудили много важных тем, рассказал о ситуации на фронте и ракетном терроре России. Целенаправленными атаками повреждено около 40% наших объектов энергетической инфраструктуры. Первоочередная задача – безотлагательное создание воздушного щита над Украиной, — подчеркнул глава государства.

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По словам президента Украины, отдельно стороны говорили о мировой продовольственной безопасности, которую ставит под угрозу Россия. Зеленский отметил, что реализация зернового соглашения позволила обеспечить едой страны Африки, Азии и Европы.

– Отдельно пообщались о мировой продовольственной безопасности. Благодаря реализации зерновой инициативы миллионы людей в странах Африки, Азии и Европы снабжаются продовольствием. Необходимо, чтобы зерновое соглашение продолжалось в дальнейшем. Украина готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности, – подчеркнул президент.

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