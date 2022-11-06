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Факты / Україна / Общество

Зеленский: Все чаще в Черное море не выходят носители Калибров – это очень весомый результат ВСУ

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Все чаще появляются сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель крылатых ракет Калибр. Это очень весомый результат, который обеспечили украинские защитники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 ноября.

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– Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. В частности, и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать, – уверяет глава государства.

По его словам, весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продолжать войну в Украине и угрозы, которые спровоцированы именно российской агрессией.

Зеленский отметил бойцов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады за храбрость и героизм во время обороны на Авдеевском направлении. По его словам, там проходят самые жестокие бои между украинскими защитниками и российской армией.

По состоянию на вечер 6 ноября, в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света находятся более 4,5 млн потребителей. Больше всего сейчас – в столице и Киевской области, отметил президент.

— Что бы ни хотели террористы, чего бы ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас. Быть еще более готовыми к освобождению всей нашей территории, чем сейчас. Ежемесячно должны ставить сложные цели и, проходя через них, становиться еще крепче, — призывает президент Украины.

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