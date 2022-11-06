Ноябрь, 06 в 21:34

Все чаще появляются сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель крылатых ракет Калибр. Это очень весомый результат, который обеспечили украинские защитники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 ноября.

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– Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. В частности, и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать, – уверяет глава государства.

По его словам, весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продолжать войну в Украине и угрозы, которые спровоцированы именно российской агрессией.

Зеленский отметил бойцов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады за храбрость и героизм во время обороны на Авдеевском направлении. По его словам, там проходят самые жестокие бои между украинскими защитниками и российской армией.

По состоянию на вечер 6 ноября, в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света находятся более 4,5 млн потребителей. Больше всего сейчас – в столице и Киевской области, отметил президент.