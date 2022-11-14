Выплата Украине репараций за агрессию РФ: Кислица представил в ООН проект резолюции

Ноябрь, 14 в 19:24

В ходе заседания чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица представил проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, вызванного развязанной Россией войной.

Об этом постпред Украины в ООН сообщил в социальной сети Twitter.

— Предложение, которое сегодня перед вами, является провозглашением того, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине. Это подтверждение необходимости создания конкретного механизма возмещения ущерба, который вдохнет жизнь в эту декларацию, — заявил Кислица.

Он отметил, что Россия с группой “защиты Устава ООН” — Сирия, КНДР, Никарагуа… пытаются воспрепятствовать принятию резолюции.

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По словам Кислицы, документ содержит призыв к государствам-членам объединиться и создать легитимную международную инфраструктуру для преодоления последствий российской агрессии против Украины, фиксации доказательств зверств.

А также “сохранение надежды на справедливость для миллионов, чья жизнь навсегда изменилась из-за имперских амбиций маленького правителя большой страны”.

UNGA’s ESS resumes today Ukraine & group of friends of accountability for war crimes in UA submits draft Resolution for Furtherance of Remedy & Reparation for Aggression against UA. Russia with group in “defense of UN Charter” — Syria, DPRK, Nicaragua…tries to sabotage adoption pic.twitter.com/gFtAgFt999 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 14, 2022

Документ Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины, подготовленный Украиной при соавторстве почти 50 стран, содержит признание странами ООН необходимости создания международного механизма возмещения ущерба, нанесенного Украине Россией.

Он также включает рекомендации государствам по созданию международного реестра убытков, а именно документирование доказательств и информации о вреде, потере или увечье, причиненных физическим и юридическим лицам, а также государству Украина.

В начале ноября стало известно, что в Генассамблее ООН готовят к голосованию еще одну резолюцию, содержащую пункт об осуждении преступления агрессии России и создании международного трибунала для наказания РФ.