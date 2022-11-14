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Факты / Світ / Мировые новости

Выплата Украине репараций за агрессию РФ: Кислица представил в ООН проект резолюции

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Сергій Кислиця
Фото: Getty Images

В ходе заседания чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица представил проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, вызванного развязанной Россией войной.

Об этом постпред Украины в ООН сообщил в социальной сети Twitter.

— Предложение, которое сегодня перед вами, является провозглашением того, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине. Это подтверждение необходимости создания конкретного механизма возмещения ущерба, который вдохнет жизнь в эту декларацию, — заявил Кислица.

Он отметил, что Россия с группой “защиты Устава ООН” — Сирия, КНДР, Никарагуа… пытаются воспрепятствовать принятию резолюции.

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По словам Кислицы, документ содержит призыв к государствам-членам объединиться и создать легитимную международную инфраструктуру для преодоления последствий российской агрессии против Украины, фиксации доказательств зверств.

А также “сохранение надежды на справедливость для миллионов, чья жизнь навсегда изменилась из-за имперских амбиций маленького правителя большой страны”.

Документ Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины, подготовленный Украиной при соавторстве почти 50 стран, содержит признание странами ООН необходимости создания международного механизма возмещения ущерба, нанесенного Украине Россией.

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Он также включает рекомендации государствам по созданию международного реестра убытков, а именно документирование доказательств и информации о вреде, потере или увечье, причиненных физическим и юридическим лицам, а также государству Украина.

В начале ноября стало известно, что в Генассамблее ООН готовят к голосованию еще одну резолюцию, содержащую пункт об осуждении преступления агрессии России и создании международного трибунала для наказания РФ.

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