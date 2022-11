Выплата Украине репараций за агрессию РФ: Кислица представил в ООН проект резолюции

В ходе заседания чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица представил проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, вызванного развязанной Россией войной.

Об этом постпред Украины в ООН сообщил в социальной сети Twitter.

Он отметил, что Россия с группой “защиты Устава ООН” — Сирия, КНДР, Никарагуа… пытаются воспрепятствовать принятию резолюции.

По словам Кислицы, документ содержит призыв к государствам-членам объединиться и создать легитимную международную инфраструктуру для преодоления последствий российской агрессии против Украины, фиксации доказательств зверств.

А также “сохранение надежды на справедливость для миллионов, чья жизнь навсегда изменилась из-за имперских амбиций маленького правителя большой страны”.

UNGA’s ESS resumes today Ukraine & group of friends of accountability for war crimes in UA submits draft Resolution for Furtherance of Remedy & Reparation for Aggression against UA. Russia with group in “defense of UN Charter” — Syria, DPRK, Nicaragua…tries to sabotage adoption pic.twitter.com/gFtAgFt999

