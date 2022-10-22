Октябрь, 22 в 1:29

Мир должен действовать превентивно, чтобы не допустить подрыв Россией Каховской ГЭС.

Об этом 21 октября заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза по ситуации в Украине.

Перед началом выступления Кислицы посол Российской Федерации в ООН Василий Небензя сбежал с заседания.

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— Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать очередную порцию злобных тирад от представителя Украины в стенах СБ и тем доставлять ему странное и порочное удовольствие, я не буду, — сказал он.

После этого посол РФ Небензя встал и покинул зал Совета безопасности.

В то же время Сергей Кислица извинился перед коллегами дипломатами, что им приходится слушать представителя России.

— Я рад то, что месяцы, не годы наших усилий убрать Россию из Совета Безопасности приносят свои плоды, по крайней мере сегодня посол покинул сейчас совет, но наступит день, когда России не будет и вовсе в Совете, — сказал Кислица.

Украинский представитель напомнил, что сбежавший посол РФ в ООН в начале полномасштабного вторжения говорил, что российские военные не представляют угрозы для мирного населения Украины и не ведут огонь по мирной гражданской инфраструктуре.

— Интересно, готов ли представитель Путина повторить эти заявления сейчас. Судя по всему нет, потому что он теперь и вовсе отсутствует, — пошутил Кислица.

В частности, представитель Украины в ООН заявил, что Россия планирует взорвать Каховскую ГЭС.

— Мы имеем информацию, согласно которой РФ готовит широкомасштабную катастрофу на юге Украины… Если российские террористы взорвут Каховскую ГЭС, более 80 населенных пунктов — включая Херсон — сотни тысяч людей окажутся в зоне быстрого затопления… Такая атака оставит ЗАЭС без воды для охлаждения, — заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Посол Украины заявил, что все атаки России по энергетической инфраструктуре являются террористическим актом и призвал членов Совбеза действовать превентивно.

— Сейчас необходимо действовать срочно, чтобы у России не было шанса совершить еще один акт террора, — сказал он.

Кислица призвал Совбез ООН установить на Каховской ГЭС международную миссию по наблюдению и вернуть украинский персонал с последующим разминированием плотины.

Постпред Украины также обратил внимание на принудительную депортацию украинцев Россией с Херсонщины.

В конце сентября, во время заседания Совета безопасности ООН по вопросам мира и безопасности в Украине, глава МИД России Сергей Лавров, который возглавлял российскую делегацию на заседании, сначала опоздал на час, а затем сбежал из Совбеза, после того, как обвинил президента Владимира Зеленского, Украину и ее западных союзников в “безнаказанности” на Донбассе.

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Источник: UN web TV