Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение РФ на Польшу — Дуда

Ноябрь, 16 в 13:45

Упавшая на территории Польши ракета была российского производства, но сейчас нет подтверждений, что ее выпустили из территории РФ.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Матеушем Моравецким в среду, 16 ноября.

Он сказал, что нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу и добавил, что “произошел несчастный случай”.

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– Нет никаких признаков того, что это была ракета, выпущенная Россией, но есть много признаков того, что это была зенитная ракета. Есть много признаков того, что ракета не взорвалась, а просто упала на землю – может быть, был взрыв топлива, но не классический взрыв ракеты, – сказал президент Польши.

По его словам, велика вероятность того, что это была ракета, которая использовалась для противоракетной обороны, то есть ее использовали ВСУ.

Премьер Моравецкий добавил, что реакция союзников на этот инцидент свидетельствует, что Варшава может рассчитывать на союзников, что “мы состоим в блоке, который работает”.

15 ноября во время массированного ракетного удара РФ по территории Украины две российские ракеты упали в Польше, в результате чего погибли два человека.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, реагируя на падение ракеты в Польше, сказал, что этого не произошло бы, если бы Россия не била ракетами по Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что инцидент с ракетой на территории Польши следует тщательно расследовать, но в любом случае его первопричина – агрессивная война РФ против Украины.

Скриншот: Gazeta Wyborcza