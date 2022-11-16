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Факты / Україна

Зеленский об ударе по Польше: Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета

Анастасия Гевко, редактор ленты
Зеленский об ударе по Польше: Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета

Президент Владимир Зеленский во время телемарафона 16 ноября выразил уверенность, что удар по Польше нанесли не украинской ракетой.

– Я не сомневаюсь (в этом. – Ред.). В вечернем докладе мне говорили лично – от командующего Воздушных сил до главкома (Валерия, – Ред.) Залужного – о том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять, я с ними войну прошел, – отметил президент.

Он добавил, что хочет справедливости и в том случае, если причиной стало использование украинской ПВО, Украина должна увидеть доказательства. 

– Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть… У меня очень простая позиция: можно допустить Украину на место?.. Пока следствие не закончилось, можно не говорить окончательные выводы?.. Мы имеем право быть в совместной следственной группе?.. Я считаю, да, – резюмировал Владимир Зеленский.

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