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Факты / Україна

У нас есть доказательства российского следа: Данилов требует немедленного допуска к месту взрыва в Польше

Валентина Чорна, редактор ленты
У нас есть доказательства российского следа: Данилов требует немедленного допуска к месту взрыва в Польше

Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва в Польше представителям Министерства обороны и Государственной пограничной службы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что Украина выступает за максимально детальное изучение инцидента с падением ракеты на территории соседнего государства.

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— Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой было сделано окончательное заключение о том, что речь идет о ракете украинского ПВО. Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины, – заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, только Россия и ее ракетный террор виновны в том, что произошло.

Также Данилов добавил, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины.

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Источник: СНБО
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