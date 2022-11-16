У нас есть доказательства российского следа: Данилов требует немедленного допуска к месту взрыва в Польше
Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва в Польше представителям Министерства обороны и Государственной пограничной службы.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он подчеркнул, что Украина выступает за максимально детальное изучение инцидента с падением ракеты на территории соседнего государства.
— Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой было сделано окончательное заключение о том, что речь идет о ракете украинского ПВО. Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины, – заявил Данилов.
По словам секретаря СНБО, только Россия и ее ракетный террор виновны в том, что произошло.
Также Данилов добавил, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины.