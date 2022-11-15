Ноябрь, 15 в 17:44

Российская Федерация совершила очередной массированный ракетный обстрел территории Украины. Уже известно о сбитых вражеских ракетах и ​​попаданиях по объектам критической инфраструктуры. Во многих городах экстренно выключают свет.

Сейчас известно, что российские военные выпустили по Украине около 100 ракет во время массированного удара.

– Они превзошли 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты, – сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Что известно о ракетной атаке на Украину

Ситуация критическая, утверждает советник руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, комментируя ракетные удары России по объектам энергетической инфраструктуры 15 ноября.

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Больше всего попаданий зафиксировано в центральных и северных областях страны. В столице ситуация очень тяжелая, в Украине вводятся специальные графики аварийных отключений.

Какова ситуация в городах

В Киеве зафиксировано попадание по трем жилым домам в Печерском районе. Несколько ракет украинским защитникам удалось сбить системами ПВО. В столице вводятся экстренные графики отключения света.

В Харькове россияне нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре, сообщает мэр Игорь Терехов. В городе ограничивают электроснабжение, а метро приостановило работу.

Во Львове известно об ударах по объекту критической инфраструктуры. В результате ракетных попаданий город частично обесточен, отмечает мэр Андрей Садовый. Наблюдаются перебои в работе мобильных операторов, сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В Ровно враг ударил по объекту критической инфраструктуры, город частично обесточен, поделился глава ОВА Виталий Коваль.

В Хмельницкой области зафиксировано по меньшей мере два ракетных удара по территориальной общине, в результате чего частично исчезло электричество.

В Житомире сообщают о частичном обесточивании после взрывов, также есть перебои с электроснабжением.

В Кривом Роге было несколько ракетных ударов, отмечает начальник военной администрации Александр Вилкул.

В Кропивницком районе Кировоградской области двумя ракетами попали по объекту энергетической инфраструктуры, сообщил начальник ОВА Андрей Райкович. В области будут вводить аварийные отключения электроэнергии 15 ноября.

В Киевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и других областях работают системы ПВО.