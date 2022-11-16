Взорвавшуюся в Польше ракету могла запустить украинская ПВО – AP

Ноябрь, 16 в 11:41

Ракета, упавшая в польском Пшеводове, по предварительным оценкам, была выпущена украинскими силами ПВО по российской ракете во время массированной атаки по Украине 15 ноября. Об этом пишет AP со ссылкой на трех американских чиновников.

Они говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права обсуждать этот вопрос публично.

Эта оценка и комментарии президента США Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии противоречат информации, предоставленной ранее представителем американской разведки, который сообщил AP, что российские ракеты пересекли территорию Польши.

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В правительстве Польши говорят, что проводят расследование и повышают уровень военной готовности, а Байден пообещал Варшаве поддержку.

В МИД Польши заявили, что ракета была изготовлена ​​в России, однако президент страны Анджей Дуда был более осторожным в оценках, подчеркнув, что оружие, вероятно, было российского производства, но его происхождение еще проверяется.

– Мы действуем спокойно. Это сложная ситуация, – подчеркнул он.

Сегодня Байден и другие лидеры стран G7 собрались на чрезвычайное заседание из-за взрыва ракеты на территории Польши недалеко от границы с Украиной.

На нем президент США заявил, что ракета, из-за падения которой на территории Польши погибли два человека, предположительно, была запущена не из России.