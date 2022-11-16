Ноябрь, 16 в 7:18

16 ноября президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 собрались на чрезвычайное заседание из-за взрыва ракеты на территории Польши неподалеку от границы с Украиной.

Экстренный круглый стол лидеров США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии собрался на Бали, где как раз проходит саммит Большой двадцатки.

Президент США Джо Байден, возглавляющий экстренное заседание, заявил, что ракета, из-за падения которой на территории Польши погибли два человека, предположительно, была запущена не из России.

Сейчас смотрят

– Не хочу говорить этого, прежде чем мы проведем полное расследование, но, учитывая траекторию ракеты, маловероятно, что она была выпущена из России, но посмотрим, – сказал Байден.

Что известно о ракете, разорвавшейся в Пшеводове

Сейчас специалисты, в том числе эксперты из США, все еще продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Самолет НАТО отследил взорвавшуюся ракету в польском Пшеводове. Информацию о траектории полета ракеты уже предоставили НАТО и Польше, но откуда она выпущена, пока не сообщают.

Сначала польские власти заявили, что упавшая в селе Пшеводов ракета была российского производства.

Однако впоследствии президент Польши Анджей Дуда во время экстренного обращения к стране в ночь на среду заявил, что, судя по всему, ракета была российского производства, но “еще нет исчерпывающих доказательств того, кто именно выпустил эту ракету”.

Глава Польши сообщил о введении в действие статью 4 Устава НАТО на экстренном заседании стран-членов Альянса 16 ноября (предусматривает начало консультаций внутри Альянса по поводу угрозы, которая беспокоит одного из его членов).

В настоящее время НАТО находится в боевой готовности, а Польша, в свою очередь, усилила степень готовности своих Вооруженных сил, в частности сил противовоздушной обороны.

Реакция мира на падение ракет в Польше

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш “очень озабочен” взрывом ракеты в Польше и надеется на тщательное расследование, потому что “важно избегать эскалации войны в Украине”.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с Анджеем Дудой “в очередной раз заявил о солидарности Соединенного Королевства с Польшей и выразил соболезнования жертвам”.

Риши Сунак уже пообщался с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, а также главой МИД страны Джеймсом Клеверли и заявил, что их правительство работает над установлением всех обстоятельств произошедшего.

Известно, что после разговора с главой Соединенных Штатов Джо Байденом президент Польши Анджей Дуда позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался в поддержку международного расследования инцидента, произошедшего в Польше 15 ноября.

– Это не сбывшееся пророчество. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что небо не знает границ. Не для российских бесконтрольных ракет. Не для угрозы, которую они несут для наших соседей по ЕС и НАТО. Перчатки сняты. Пора побеждать. – Украина – это щит Евросоюза, и мы вместе должны защищаться от государства-террориста, – подчеркнул Алексей Резников.

Также стало известно, что лидеры G20 приняли совместную декларацию саммита, в которой большинство государств осудили вторжение России в Украину.

Что происходит на польской границе 16 ноября

В Подкарпатском воеводстве Польши приостановлено движение по всем пограничным переходам с Украиной.

Сейчас никто не может ни въехать, ни выехать из Польши.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 266-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.