Австралийский магнат основал фонд на $25 млрд для восстановления Украины
В Австралии миллиардер, магнат горнодобывающей отрасли Эндрю Форрест основал инвестиционный фонд на $25 млрд, чтобы помочь в восстановлении Украины после войны.
Сам миллиардер и его жена выделили в фонд Зеленое развитие Украины $500 млн. Средства планируют инвестировать в первичную инфраструктуру, такую как энергетические и телекоммуникационные сети.
Фонд заявил, что сотрудничает с Ларри Финком, главой инвестиционного гиганта BlackRock, и надеется получить поддержку государственных инвестиционных фондов и других профессиональных инвесторов.
Эндрю Форрест, который сам накопил капитал на добыче железной руды, хочет сфокусироваться на возобновляемой энергетике. По его словам, президент Владимир Зеленский видит в проекте шанс полностью заменить старые угольные и атомные станции новой зеленой энергией.
К слову, сам миллиардер заработал свое состояние во время бума горной промышленности в Австралии. Он является основателем и исполнительным председателем железорудного гиганта Fortescue Metals.
В последние годы Форрест обратил внимание на экологические технологии, положил начало инициативе по декарбонизации своих горнодобывающих комплексов и производству зеленого водорода.