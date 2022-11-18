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Австралийский магнат основал фонд на $25 млрд для восстановления Украины

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
руйнування в Україні
Фото: ГСЧС

В Австралии миллиардер, магнат горнодобывающей отрасли Эндрю Форрест основал инвестиционный фонд на $25 млрд, чтобы помочь в восстановлении Украины после войны.

Сам миллиардер и его жена выделили в фонд Зеленое развитие Украины $500 млн. Средства планируют инвестировать в первичную инфраструктуру, такую ​​как энергетические и телекоммуникационные сети.

Фонд заявил, что сотрудничает с Ларри Финком, главой инвестиционного гиганта BlackRock, и надеется получить поддержку государственных инвестиционных фондов и других профессиональных инвесторов.

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Эндрю Форрест, который сам накопил капитал на добыче железной руды, хочет сфокусироваться на возобновляемой энергетике. По его словам, президент Владимир Зеленский видит в проекте шанс полностью заменить старые угольные и атомные станции новой зеленой энергией.

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К слову, сам миллиардер заработал свое состояние во время бума горной промышленности в Австралии. Он является основателем и исполнительным председателем железорудного гиганта Fortescue Metals.

В последние годы Форрест обратил внимание на экологические технологии, положил начало инициативе по декарбонизации своих горнодобывающих комплексов и производству зеленого водорода.

Источник: ВВС
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