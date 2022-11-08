Ноябрь, 08 в 9:53

8 ноября в мире отмечают День градостроительства (World Urbanism Day). Этот день является профессиональным праздником всех, кто причастен к строительству современных городов. Это и архитекторы, и дизайнеры, и конструкторы, и строители. Именно благодаря их труду городское пространство становится более комфортным.

Россия своей войной принесла в Украину самое страшное – смерть и разрушение. За каждую потерянную жизнь страна-террорист непременно понесет наказание. Что касается разрушенных поселков и городов, то руководство нашей страны будет требовать от РФ репараций на восстановление.

Факты ICTV разбирались, как нужно начинать восстановление Украины, и где брать на это деньги.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее не раз заявлял, что страны должны создать Международный трибунал по расследованию и наказанию России, а также справедливо требовать от Кремля и выплаты ущерба, нанесенного войной.

Понятно, что о восстановлении Украины нужно думать уже сейчас — десяткам тысячам семей в Киевской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях, а также на Донбассе негде жить, потому что вражеские ракеты и снаряды сравняли с землей их дома и продолжают это делать.

Уничтожают оккупанты и инфраструктуру: школы, вузы, дороги, мосты, заводы, предприятия.

Мариуполь

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе из 2600 многоквартирных домов половина разрушена. А всего повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

– Россия должна заплатить репарации нашему городу, – подчеркнул Бойченко.

По предварительным подсчетам, стоимость разрушенной и поврежденной инфраструктуры в Мариуполе составляет $12,5-14,5 млрд.

В начале июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе уже работают над планом восстановления Мариуполя после деоккупации. Она отметила, что восстановление Украины после победы – это моральная обязанность ЕС.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, реконструкция украинских городов должна проводиться по примеру Нового европейского Баухауза – творческой инициативы, связывающей европейский зеленый курс с организацией жилых помещений.

Ирпень

Город оказался в оккупации в самом начале войны, и российские военные находились там в течение марта. Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что в Ирпене повреждено 70% инфраструктуры, в том числе 885 объектов оказались полностью разрушены.

По предварительным оценкам, для восстановления города необходимо около $1 млрд.

В сентябре стало известно, что помощь Ирпеню окажут Испания и Мексика, а также Американская торговая палата в Украине.

Испанский город Герника в 1937 году во время гражданской войны по приказу правительства Франсиска Франко пережил бомбардировку. Теперь Герника – это город-побратим Ирпеня. Меморандум о сотрудничестве подписали мэр Герники Хосе Мария Горроньо и посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

Также побратимом Ирпеня станет мексиканский город Тлахомулько, об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Буча

Городской голова Бучи Анатолий Федорук в комментарии Фактам ICTV рассказал, что за неполный месяц пребывания под российской оккупацией более 3 тыс. объектов жилой, социальной, критической инфраструктуры потерпели разрушения разной степени.

– 700 объектов имели степень разрушения около 70% и выше. С первого дня деоккупации специалисты начали работу над разминированием, обследованием таких объектов. Мы были нацелены на восстановление. Там, где было необходимо, мы делали проектно-сметную документацию. Этот процесс длительный, но необходим, чтобы мы могли наработать пути восстановления, — подчеркнул глава города.

По состоянию на сегодняшний день восстановлением удалось охватить почти всю социальную сферу и критическую инфраструктуру. На 1 сентября были подготовлены дошкольные и школьные учебные заведения с укрытиями.

По словам Анатолия Федорука, на стадии проектирования многоквартирных жилых домов предполагается строительство укрытий, ведь таковы реалии сегодняшнего дня.

– В декабре-январе мы провели земельный аукцион и получили значительный финансовый ресурс. Скажу так, относительно значительный, потому что его все равно недостаточно для полного покрытия потребностей в восстановлении. Однако этот ресурс дает нам возможность оперативно восстанавливать, исходя из постановления №490, которое регулирует расходы. Плюс областной бюджет, предусматривающий определенные ассигнования и госпрограммы, – рассказал мэр Бучи.

Помогают в восстановлении и работающие в Украине международные организации. Налажено сотрудничество с городами-побратимами.

— Отдельно хочу отметить помощь муниципалитетов Украины, которые, несмотря на свои проблемы и вызовы, помогают и подставляют плечо, чтобы Буча в короткие сроки восстановилась, — подчеркнул глава города.

Анатолий Федорук также отметил, что работы по восстановлению активно продолжаются и в Ирпене, Гостомеле и Ворзеле.

– Мы все нацелены на то, чтобы динамично восстанавливаться и развиваться, – подытожил мер.

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Восстановление Украины после победы в войне

Восстанавливать европейские города после Второй мировой войны начали через год, а то и через три. И продолжалось восстановление по 10-15 лет.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны. Это орган, на который возложили обязанность разработать план восстановления.

В комментарии Фактам ICTV архитектор Елена Цымбалюк подчеркнула, что там, где все еще продолжаются активные боевые действия, следует дождаться полного освобождения, и уже тогда думать о восстановлении городов и инфраструктуры.

Те территории, которые освобождены, там есть население. Поэтому власть на местах должна позаботиться об их комфорте, об их потребностях. А прежде всего — о восстановлении разрушенного жилья для сохранения местного населения.

По словам архитектора, относительно жилья у власти не должно быть временных решений, потому что именно “временное” впоследствии превращается в “постоянное”.

— Люди могут, скажем, пожить полгода в каком-нибудь убежище, но через полгода власти должны предоставить (решить вопросы постоянного жилья – предоставить, сдать в аренду, предоставить ссуду под низкие проценты и т.п.) им постоянное жилье. Должны понимать, что в освобожденных городах или поселках нужно прежде всего восстанавливать то, что сдвинет экономику. Людей можно заселить в новые квартиры, но они будут искать работу, детям нужны садики и школы… – заметила Елена Цымбалюк.

Что касается городов, которые не разрушились из-за боевых действий, то там возникают вопросы расселения внутренне перемещенного населения. В таких городах наблюдается строительный бум.

Если говорить о восстановлении городов, то все должно быть просчитано на будущее. Потому что отстраивать придется долго, и когда пройдет 10-15 лет, нынешние планы будут уже устаревшими.

Сейчас украинские архитекторы пытаются реагировать на срочные нужды: строительство временного жилья, восстановление городских пространств, школ и т.д.

Елена Цымбалюк отмечает, что есть в Украине положительные сдвиги, ведь нам помогает мировое сообщество. Вовлечение в восстановление известных архитекторов дает Украине определенное окно доверия от международных организаций и доноров. А еще это привлечение новых тенденций и технологий в строительстве.