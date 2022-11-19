Ноябрь, 18 в 23:47

Сегодня есть один и единственный способ втянуть Польшу в войну, и этот способ — отвернуться от Украины.

Об этом премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил в своем еженедельном подкасте, говоря о событиях в Пшеводуве, где упала ракета и произошел взрыв, в результате которого погибли два поляка.

По словам польского премьер-министра, это событие должно прояснить — если у кого-то еще оставались сомнения — что война в Украине полностью реальна и является угрозой для Польши. В результате массированного ракетного удара России по Украине бомбы падали почти прямо на границу с Польшей, отметил он.

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— Сегодня есть один и только один способ втянуть Польшу в войну, и этот способ — отвернуться от Украины; если мы не поддержим ее, она попадет в огромную зависимость от России, и тогда война придет к нам сама, — подчеркнул премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, 15 ноября “огонь войны впервые охватил и нашу территорию” и сразу же унес жизни двух человек.

Моравецкий добавил, что трагедия в Пшеводуве встревожила общественность и вызвала необычайную шумиху в СМИ.

— Но правда в том, что как передовая страна НАТО мы должны быть готовы, и мы готовы к такого рода событиям, — сказал премьер-министр Польши.

Глава польского правительства отметил, что, несмотря на резонанс, это не первая подобная критическая ситуация. Он напомнил о прошлогодних попытках мигрантов пробраться через польско-белорусскую границу.

— Мы еще не знаем на 100 процентов точных обстоятельств и причин инцидента в Пшеводуве, но мы точно знаем первопричину, основную причину, и это российская агрессия против Украины, — заявил он.

По его словам, он знает, что “это время мира” не будет длиться вечно. Моравецкий отметил, что “из определенных кругов” уже раздаются голоса о том, что событие в Пшеводуве — это “прямой путь к втягиванию Польши в войну”. Однако это далеко от правды, убедил польский премьер.

Глава правительства Польши заявил, что такие сообщения очень часто раздаются из кругов, которые являются “истинно патриотическими”.

— Многие люди, для которых польская рациональность является первой заповедью, также распространяют подобную информацию. Я хочу подчеркнуть, что набор патриотических ценностей близок и мне, поэтому я не могу согласиться с ситуацией, когда патриотизм используется в политической игре. Политическая игра, которая должна закончиться предательством польского смысла государства, потому что сегодня есть один и единственный способ втянуть Польшу в войну, и этот способ — отвернуться от Украины, — подчеркнул Матеуш Моравецкий.

По словам главы польского правительства, если Польша не будет поддерживать Украину, рано или поздно украинское государство попадет в огромную зависимость от России.

— Если Украина попадет в такую зависимость, нам не нужно будет делать абсолютно ничего, чтобы спровоцировать войну — война придет к нам сама. Путин не остановится, Кремль будет двигаться дальше. Пассивность будет для нас самоубийством, — сказал он.

Моравецкий заверил, что Польша готова к подобным событиям, как в Пшеводуве, а также к любым другим ситуациям и провокациям. Он отметил, что различные возможности гибридной войны, которую Россия может вести против нас, рассматривались в течение многих месяцев, и “у нас есть ответы на каждый из этих сценариев”.

При этом он добавил, что сегодня для Польши нет угрозы нападения России, хотя Кремль может использовать инцидент в Пшеводуве для “дальнейшего усиления информационной борьбы”.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польше необходимо готовиться к таким ситуациям, как падение ракет своей территории, поскольку это может повториться.

Источник: Wiadomosci