В США выделят больше помощи Украине — Кирби

Ноябрь, 18 в 21:44

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена намерена увеличить материальную помощь для Украины, защищаемую от полномасштабной российской агрессии.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона и координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

– Помощи от США будет больше, – заявил во время онлайн-брифинга Джон Кирби.

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По словам Кирби, сейчас идет работа с американским Конгрессом над дополнительным финансированием в будущем. Это необходимо для поддержки, которую США будут предоставлять Украине.

Стоит отметить, что администрация действующего президента Соединенных Штатов Америки запросила у Конгресса еще $37,7 млрд для оказания экстренной помощи.