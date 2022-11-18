Систему ПВО Hawk готовят к работе на фронте – Игнат

Ноябрь, 18 в 18:46

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщает, что к работе на фронте готовят систему противовоздушной обороны Hawk.

– Видим, что уже работают и NASAMS, и IRIS-T на фронте. Ожидаем, что заработает и система Hawk, которая уже готовится к тому, чтобы она стала в боевые порядки Воздушных сил. Таким образом, будем усиливать существующую систему ПВО, – сказал Игнат в эфире национального телемарафона в пятницу, 18 ноября.

Он добавил, что в основе украинской системы ПВО лежат старые советские системы.

– Основа, которая сегодня работает, сбивает те же, например, 75 ракет. Когда-то удается лучше, когда-то хуже, – рассказал представитель.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Мадрид отправит в Украину еще две системы ПВО американского производства Hawk в дополнение к присланным ранее четырем.

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Эта система является предшественницей противоракетной обороны PATRIOT от Raytheon Technologies, поставки которой в Украину пока не рассматриваются.