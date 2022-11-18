Украина ожидает первый транш по новой программе макрофина от ЕС в январе 2023 года — Шмыгаль

Ноябрь, 18 в 17:21

Правительство Украины ожидает получения первого транша в рамках программы Европейского Союза Макрофинансовая помощь плюс уже в январе 2023 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом 18 ноября.

– По результатам переговоров мы надеемся на получение первой части финансирования от ЕС в рамках макрофинансовой помощи уже в январе 2023 года, – отмечает он.

По словам премьера, объем новой программы составляет в общей сложности €18 млрд. Около €3 млрд из них — это деньги, которые Украина имела намерения получить в рамках действующей макрофинансовой помощи.

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— Нас устраивает, что €3 млрд включаются в €18 млрд в следующем году. И нам очень важно получить их в январе, когда традиционно бюджет наполняется очень сложно, и это будет чрезвычайной поддержкой, — отмечает Шмыгаль.

По его словам, благодаря макрофинансовой помощи Украина сможет профинансировать расходы, в частности, на гуманитарную и социальную поддержку граждан.