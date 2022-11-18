Украинские эксперты уже работают на месте ракетного удара в Польше – Кулеба

Ноябрь, 18 в 16:30

Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводове, спровоцированной российским ракетным террором против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальной сети Twitter.

Сейчас смотрят

– Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводове, вызванной российским ракетным террором против Украины. Я благодарен польской стороне за предоставление ими доступа. Мы будем продолжать наше сотрудничество в открытом и конструктивном ключе, как это делают самые близкие друзья, — отмечает глава МИД Украины.

По его словам, в дальнейшем будет продолжаться совместное расследование, чтобы узнать причины и последствия ракетного удара по Польше.