Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Украинские эксперты уже работают на месте ракетного удара в Польше – Кулеба

Юля Захарченко, редактор ленты
Украинские эксперты уже работают на месте ракетного удара в Польше – Кулеба
Фото: Факты ICTV

Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводове, спровоцированной российским ракетным террором против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальной сети Twitter.

Твіт

Сейчас смотрят

– Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводове, вызванной российским ракетным террором против Украины. Я благодарен польской стороне за предоставление ими доступа. Мы будем продолжать наше сотрудничество в открытом и конструктивном ключе, как это делают самые близкие друзья, — отмечает глава МИД Украины.

По его словам, в дальнейшем будет продолжаться совместное расследование, чтобы узнать причины и последствия ракетного удара по Польше.

Читайте
Никого не удивляет, что есть эмоции: Дуда о реакции Зеленского на падение ракет в Польше

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка