Украинские эксперты уже работают на месте ракетного удара в Польше – Кулеба
Фото: Факты ICTV
Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводове, спровоцированной российским ракетным террором против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальной сети Twitter.
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– Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводове, вызванной российским ракетным террором против Украины. Я благодарен польской стороне за предоставление ими доступа. Мы будем продолжать наше сотрудничество в открытом и конструктивном ключе, как это делают самые близкие друзья, — отмечает глава МИД Украины.
По его словам, в дальнейшем будет продолжаться совместное расследование, чтобы узнать причины и последствия ракетного удара по Польше.