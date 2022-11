Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России из-за ракетных обстрелов энергообъектов Украины, ведь это привело к выключению света в Молдове.

Об этом сообщил глава МИД Николае Попеску.

По его словам, из-за российских атак энергетической инфраструктуры Украины Молдова снова оказалась в темноте.

Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again.

Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building.

I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations.

— Nicu Popescu (@nicupopescu) November 23, 2022