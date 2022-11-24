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Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России из-за ракетных обстрелов энергообъектов Украины, ведь это привело к выключению света в Молдове.

Об этом сообщил глава МИД Николае Попеску.

По его словам, из-за российских атак энергетической инфраструктуры Украины Молдова снова оказалась в темноте.

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— Массовые отключения света по всей стране, в том числе Кишинева и здания МИД. Я дал поручение вызвать для объяснений посла России, – отметил он.

Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again. Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building. I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations. — Nicu Popescu (@nicupopescu) November 23, 2022

Представитель МИД Молдовы Даниэл Воде распорядился вызвать посла России, чтобы выразить жесткий протест страны против обстрела гражданской инфраструктуры в Украине, ведь это привело к перебоям поставки электричества.

— Молдова остается на стороне свободного мира, эту войну нужно остановить как можно быстрее, — подчеркнул спикер МИД.

23 ноября около 14:30 в нескольких районах Молдовы пропало энергоснабжение из-за массированного ракетного удара по Украине. Без света остались жители отдельных районов Кишинева, Комрате, Хынчешт и Приднестровья.

Источник: Newsmaker