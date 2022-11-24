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Факты / Світ / Мировые новости

Театр абсурда. Лукашенко угрожает Украине полным уничтожением

Марта Бондаренко, редактор ленты
Олександр Лукашенко
Фото: Depositphotos

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ответственность за прекращение войны лежит на Украине.

Видео с комментарием Лукашенко опубликовал провладный Telegram-канал Пул первого.

По словам Лукашенко, если Украина не остановится, все завершится полным уничтожением страны.

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– Все в руках Украины. Не потому, что я хочу столкнуть эту тему на Зеленского и на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели – к тому же, в огромном количестве – людей. Трудно, тяжело, но нужно остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины… Это не то, что Путин говорил когда-то задолго до “операции”, что это будет угрожать потерей государственности – это будет уничтожение Украины. Надо остановиться, – сказал Александр Лукашенко.

А еще он заявил, что во время Второй мировой войны погибли 30 млн человек (потери Советского Союза – Ред.), но сейчас “никто об этом и не упоминает”, а с Германией “готовы не просто разговаривать, а сотрудничать и дружить”.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал слова Лукашенко театром абсурда.

Потролил самопровозглашенного президента Беларуси и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он призвал Лукашенко не слушать “потенциальных клиентов мавзолея имени Путина”.

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Данилов опубликовал фото сына Лукашенко Николая, где он с девушкой одет в праздничную одежду цветов флага Украины.

— Что касается украинской государственности, он точно знает, за какой страной будущее! Совет: прислушайтесь лучше к своим детям, а не потенциальным клиентам мавзолея имени Путина и похоронной команды недоимперии России, — написал секретарь СНБО.


Факты ICTV обратились за комментарием по поводу высказываний Лукашенко в Министерство иностранных дел Украины.

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