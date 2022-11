Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ответственность за прекращение войны лежит на Украине.

Видео с комментарием Лукашенко опубликовал провладный Telegram-канал Пул первого.

По словам Лукашенко, если Украина не остановится, все завершится полным уничтожением страны.

А еще он заявил, что во время Второй мировой войны погибли 30 млн человек (потери Советского Союза – Ред.), но сейчас “никто об этом и не упоминает”, а с Германией “готовы не просто разговаривать, а сотрудничать и дружить”.

Lukashenko urged Ukraine to “stop” and said it would otherwise be “destroyed completely.

Theater of absurd. pic.twitter.com/2FcN8uVtSd

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 24, 2022