Ноябрь, 18 в 15:14

Белорусский диктатор Александр Лукашенко порадовался уходу McDonald’s из рынка его страны и поблагодарил за это бога.

– Питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Некоторые начали ахать и охать, что McDonald’s уходит. Я думаю – слава тебе, господи, что уходит, – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Он добавил, что у белорусов “хватит сил разрезать булочку, положить туда кусок мяса и салат”, причем они сделают это якобы даже лучше, чем McDonald’s.

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Отметим, что вместо ресторанов McDonald’s в Беларуси будет работать российское Вкусно – и точка, открытие которого запланировано на 22 ноября.