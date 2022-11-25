Ноябрь, 25 в 21:58

Папа Римский Франциск написал письмо украинскому народу, которое опубликовал Ватикан.

— Не проходит и дня, чтобы я не был рядом с вами и не держал вас в своем сердце и молитвах. Ваша боль — моя боль, — говорится в письме Папы.

Франциск не упомянул Россию, но написал, что “уже девятый месяц продолжается развязанная абсурдная и безумная война”.

— В вашем небе непрестанно раздается зловещий грохот взрывов и тревожный звук сирен. Ваши города обстреливаются бомбами, в то время как град ракет безжалостно и пренебрежительно несет смерть, разрушение и боль, голод, жажду и холод.

Понтифик пишет, что крест, на котором пытали Господа, снова проявляется в ужасных пытках, в братских могилах, обнаруженных в разных городах, в этих и многих других кровавых картинах, ворвавшихся в наши души, и поднимают крик: почему? Он спросил, как люди могут так относиться к другим людям?

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Папа вспомнил о страданиях погибших маленьких украинских детей и переселенцев, которые вынуждены были убегать от войны и сказал, что “в каждом из них поражение всего человечества”.

В письме также выражены соболезнования молодежи, “которой пришлось взять в руки оружие, чтобы мужественно защищать свою страну”, матерям, потерявшим мужчин, пожилым людям и волонтерам.

— В этом океане зла и боли спустя 90 лет после ужасного геноцида Голодомора я восхищаюсь вашим энтузиазмом. Даже в той огромной трагедии, которую вы переживаете, украинский народ никогда не падал духом и не отчаивался.

Папа Франциск также отметил, что искренне молится об украинских властях, на которых лежит обязанность управлять страной в трагические времена и “принимать дальновидные решения ради мира и развития экономики в условиях разрушения многих жизненно важных инфраструктур в городах и селах”.

Источник: Vatican News