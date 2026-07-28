В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на украинскую пару во Вроцлаве. Еще одного фигуранта дела правоохранители продолжают разыскивать.

О задержании сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.

Задержание подозреваемых в избиении украинцев во Вроцлаве: что известно

Марчин Кервинский сообщил, что полицейские Вроцлава задержали двух мужчин, которых подозревают в жестоком избиении граждан Украины.

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По его словам, оба фигуранта ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей.

Одного из подозреваемых задержали бойцы полицейского контртеррористического подразделения, когда он пытался покинуть Вроцлав.

Третьего подозреваемого правоохранители сейчас разыскивают.

— Жестокое насилие никогда не останется безнаказанным, — подчеркнул Кервинский.

Реакция МИД Украины на избиение украинцев во Вроцлаве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает полного, объективного и беспристрастного расследования, установления всех обстоятельств и мотивов преступления, а также справедливого наказания виновных.

Он поблагодарил польские власти, правоохранительные органы и мэра Вроцлава Яцека Сутрика за оперативную реакцию.

По словам Сибиги, Украина и дальше будет следить за ходом расследования и оказывать необходимое консульское содействие пострадавшим.

Отдельно глава МИД призвал некоторых польских политиков прекратить разжигать вражду.

— Нужно искать диалог и взаимное уважение, а не поводы для ненависти. Украина и Польша обречены на прагматичное добрососедство и защиту безопасности от общего извечного врага, — подчеркнул он.

Напомним, что накануне во Вроцлаве жестоко избили украинскую пару. По словам матери пострадавшей, нападавшие услышали, что молодые люди разговаривают на украинском, а после выхода из магазина набросились на них.

Девушка получила серьезные травмы шеи, ей накладывали швы, у нее и парня также подозревают сотрясение мозга.

Фото: Марчин Кервинский

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