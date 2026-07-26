Несмотря на то, что основная индексация пенсий завершилась в марте, в 2026 году пенсионеры получат дополнительную разовую выплату ко Дню Независимости Украины. Факты ICTV разобрались, какие будут пенсии с 1 августа и как именно начислят дополнительную денежную помощь к празднику.

Пенсии с 1 августа: выплата ко Дню Независимости Украины

В Пенсионном фонде разъяснили, как будет проводиться выплата разовой помощи ко Дню Независимости Украины в 2026 году.

Как отмечается, большинству пенсионеров не следует обращаться дополнительно за выплатой. Она предусмотрена постановлением Кабинета министров Украины №602 от 13 мая 2026 года.

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Пенсионерам, а также получателям субсидий и коммунальных льгот, не являющихся военнослужащими, единовременную помощь должны выплатить в августе. Она поступит вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой.

Ветеранам войны, которые сейчас находятся на службе (в частности, получающим пенсию, субсидии или коммунальные льготы), денежную выплату перечислят напрямую на счета их воинских частей, учреждений или организаций по месту прохождения службы.

В то же время в Пенсионном фонде советуют военнослужащим убедиться, что по месту вашей службы есть данные о вашей принадлежности к ветеранам войны.

Там отметили, что если вы имеете право на выплату, но не находитесь на военной службе и не получаете пенсию или субсидию, то вам нужно самостоятельно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда.

Пенсии с 1 августа: заявление на выплату ко Дню Независимости Украины

Получатели денежной помощи, которые получат соответствующий статус до 24 августа, но не получат средств до 1 октября, имеют право оформить выплату через Пенсионный фонд Украины.

Для этого нужно подать заявление в органы ПФУ. В таком случае выплату должны выслать до 1 ноября.

Заявление составляется в свободной форме. В нем обязательно указываются:

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

номер банковского счета (IBAN) для зачисления денег;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП при наличии);

реквизиты удостоверения, дающего право на денежную выплату.

К заявлению необходимо приложить:

копию паспорта гражданина Украины или временного удостоверения.

копию удостоверения, подтверждающего соответствующий льготный статус.

В Пенсионном фонде Украины добавили, что при личном обращении заявитель должен предъявить оригиналы этих документов.

Фото : Факти ICTV

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